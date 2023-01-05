أمين “مجلس التعاون” يدين بشدة الهجوم الإرهابي في إقليم “هيران” بالصومال

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الهجوم الإرهابي بسيارتين مفخختين الذي وقع في مدينة (محاس) في إقليم (هيران) وسط الصومال مما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى إثر الهجوم.

وشدد الحجرف في بيان اليوم الخميس على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري وموقف حاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية.

وقدم الحجرف خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت السلطات الصومالية امس الاربعاء وقوع قتلى وجرحى إثر هجمات إرهابية شنتها ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في مديرية (محاس) التابعة لاقليم هيران وسط الصومال.