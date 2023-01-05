هاني شمس يقترح إطلاق أسماء شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق على الطرق العامة أو الشوارع الداخلية

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراح برغبة بإطلاق أسماء شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق رحمهم الله جميعاً على الطرق العامة أو الشوارع الداخلية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لمكانة الشهداء الرفيعة والواجبة، ونظرا لأن تقدير الشهداء بعد أن ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية رخيصة لبلادهم وأهلهم هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تخليداً لذكراهم الطيبة وتذكيراً للأجيال القادمة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها لهم آباؤهم وأجدادهم، ونظراً لأن شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام دفعوا أرواحهم وسالت دماؤهم الطاهرة ثمناً للإرهاب الذي تعرضت له الكويت،

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إطلاق أسماء شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق رحمهم الله جميعاً على الطرق العامة أو الشوارع الداخلية .

محمد رضا علي، وعبد الحميـد سـعـد محمـد ، ورضوان حـسـيـن، و محمد حسن علي الحاضر ،وطالب محمد صالح ،ود. جاسم محمـد الخواجة ،وطاهـر سليمان بو حمد، و عبد العزيـز علي الحرز ،ويوسف عبد العزيز العطار، ومكـي تركـي القلاف المتروك، وعبدالله حسين الصايـغ، و محمد سليمان البحراني، ومحمد حسـن الخواجة، و جعفـر محمـد رضا الصفار، وعبد الحميد عودة الرفاعـي، وعلي ربيع الناصر، وحسين إبراهيم إسماعيل، والشيخ قيس حبيب المطوع، وصــادق جعفـر طاهـر، وحسین بن عباس بن علي، وعلى محمـد علي الخواجـة، ومحمد سعـيـد المطرودي، وعلي جعفر الفيلي، و سبتي جاسم حسن السعد، ومحمد احمد جعفر، و غلام حسن محمـد تقي.