وزير التربية يتفقد عمليات تصحيح الاختبارات في كنترول الثانوية العامة

تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني الكنترول المركزي لاختبارات طلبة الصف ال12 بقسميه العلمي والأدبي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2022 تزامنا مع اليوم الأول لأدائهم اختباراتهم في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية.

وثمن العدواني في تصريح صحفي خلال جولته التفقدية أمس جهود المشاركين في متابعة عملية تصحيح الاختبارات وجهود القائمين على عمليات سير الاختبارات والتصحيح لما لمسه من تنظيم رائع سواء في لجان الاختبارات أو الكنترولين العلمي والأدبي متمنيا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح والسداد في أداء اختباراتهم.

ومن جانبه قال رئيس الامتحانات في الكنترول العلمي الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار ان إجمالي أعداد طلاب الصف ال12 من القسم العلمي بلغ 26700 طالب وطالبة وبلغت حالات الغياب 723 طالبا وطالبة وبلغ عدد حالات الحرمان 247 حالة.

ودعا النجار الطلبة إلى بذل الجهد بالمذاكرة والالتزام باللوائح الخاصة بأداء الاختبارات والابتعاد عن وسائل الغش.

ومن جهتها أكدت الموجه الفني العام لمادة الرياضيات دلال الحجرف أن جميع الأسئلة الواردة في اختبار مادة الرياضيات منهجية ومتكاملة ومباشرة وليست مركبة وتقيس مستوى الطالب ولم تخرج عن الكتاب وكراسة التمارين.

وأضافت الحجرف أن وضع الاختبار تم بناء على جدول مواصفات واضح المعالم وسهل وتمت مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة لافتة إلى أن عملية التصحيح تتم وفق متابعة مستمرة.

وبدوره قال الموجه الأول لمادة اللغة الفرنسية في منطقة الجهراء التعليمية محمد نهار المطيري انه تم بدء تصحيح أوراق اختبارات الصف ال12 للقسم الأدبي في مادة اللغة الفرنسية وعددها 17363 ورقة موزعة على 33 لجنة تصحيح للنساء و23 لجنة تصحيح للرجال موضحا ان “نتائج التصحيح الأولية مبشرة بالخير”.

وأشار المطيري إلى أن الاختبار كان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج الدراسي لافتا إلى عدم ورود أي ملاحظات أو استفسارات تخص الأسئلة أو ورقة الاختبار.