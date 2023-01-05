بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 39.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 39.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 3ر39 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7122 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر136 مليون سهم عبر 8897 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار (نحو 102 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر24 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5541 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 9ر75 مليون سهم عبر 3339 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر45 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7899 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 58ر0 في المئة من خلال تداول 9ر60 مليون سهم عبر 5558 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 9ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر40 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5677 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 8ر48 مليون سهم عبر 2096 صفقة نقدية بقيمة 13ر6 مليون دينار (نحو 5ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (استثمارات) و(أسمنت) و(أرجان) و(الجزيرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(إيفا فنادق) و(الإنماء) و(البترولية) الأكثر انخفاضا.