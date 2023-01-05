“النجاة الخيرية” تفتتح مدرسة عبدالعزيز المزيني للطلاب السوريين في محافظة ماردين التركية

افتتحت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الخميس مدرسة عبدالعزيز المزيني للطلبة السوريين بمحافظة ماردين التركية بطاقة استيعابية تصل إلى 700 طالب وطالبة.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية فيصل الزامل في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة افتتاح المدرسة إن الجمعية تولى أهمية لملف تعليم الطلبة اللاجئين في مختلف العالم في محاولة للحد من انتشار الأمية والتصدي لها.

وأوضح الزامل أن المدرسة تأتي ترجمة لأهداف الجمعية في سبيل نشر العلم والمعرفة في الدول المنكوبة مبينا أن الجمعية افتتحت 10 مدارس في ولاية أورفا ومدرسة واحدة في منطقة الريحانية وأخيرا مدرسة في محافظة ماردين ليصل عدد مدارس اللاجئين السوريين إلى 12 مدرسة يستفيد منها بما يتجاوز 10 آلاف طالب وطالبة.

رئيس مجلس الإدارة بجمعية (النجاة الخيرية) فيصل الزامل ومسؤولي محافظة ماردين التركية وبعض الأطفال السوريين منتسبي المدرسة

ومن جهته أكد مدير لجنة طالب العلم بالجمعية خالد الكندري في تصريح مماثل ل(كونا) تنوع مجالات التعليم في مدارس (النجاة الخيرية) في تركيا حرصا من الجمعية على استثمار طاقات الطلبة في العلم والمعرفة وبناء مستقبلهم.

وأضاف الكندري أن التعليم يعد واحدا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الى تحقيقها الجمعية معربا عن شكره لأبناء عبدالعزيز المزيني لإسهامهم في إنجاز هذا الصرح التعليمي.

رئيس مجلس الإدارة بجمعية (النجاة الخيرية) ومسؤولين اتراك وبعض من الأطفال السوريين منتسبي المدرسة