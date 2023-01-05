“زين”: 10 باصات وثلاث رحلات لنقل الجماهير الكويتية إلى “خليجي زين 25”

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تخصيص 10 باصات وثلاث رحلات لنقل الجماهير الكويتية إلى بطولة كأس الخليج العربي “خليجي زين 25” التي تستضيفها محافظة البصرة في جمهورية العراق برعاية رسمية من مجموعة زين، وذلك لمؤازرة منتخب الكويت الوطني أثناء مُشاركته في البطولة.

وتأتي هذه البادرة ضمن شراكة زين الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها الوطني كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي لدعم قطاع الرياضة المحلّي والمُساهمة في رفع مكانة الرياضة الكويتية وتطويرها، هذا بالإضافة إلى تزامنها مع إعلان مجموعة زين مؤخراً رعايتها الرسمية للنسخة الـ 25 من بطولة كأس الخليج العربي، والتي تم إطلاق اسم بطولة “خليجي زين” عليها.

وستخصص زين 10 باصات لنقل أكثر من 400 مُشجع لمؤازرة “الأزرق” في مبارياته الثلاث بدور المجموعات في بطولة خليجي زين 25، وهي الأولى ضد منتخب قطر في 7 يناير، والثانية ضد منتخب الإمارات في 10 يناير، والثالثة ضد منتخب البحرين في 13 يناير، وستتكفل زين بكافة تكاليف الرحلة كالمواصلات وتذاكر حضور المباراة وغيرها.

وقد لمست الشركة إقبالاً كبيراً من الشباب والعائلات للمُشاركة في الرحلة الأولى خلال الفعالية التي أقامتها لاستقبال طلبات التسجيل في مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمنطقة العديلية، حيث أبدت الجماهير من مُختلف الفئات العمرية روحاً جميلة وحماساً وحرصاً كبيرين على التواجد على المدرجات لدعم ومؤازرة الأزرق خلال هذه البطولة التي تحتل مكانةً خاصة في قلوب عشّاق كرة القدم في الكويت كونها الدولة الأكثر تتويجاً بلقب البطولة منذ انطلاقها، هذا وقد ثمّنت زين دور الاتحاد الكويتي لكرة القدم ووزارة الداخلية في تسهيل إجراءات هذه البادرة.

إقبال كبير من المشجعين على مُبادرة زين لمؤازرة الأزرق

وتحتفل بطولة كأس الخليج العربي بيوبيلها الفضي في نسختها الحالية عندما تنطلق منافساتها في محافظة البصرة العراقية في الفترة ما بين 6-19 يناير 2023 تحت عنوان “خليجي زين 25″، فقد أعلنت مجموعة زين مؤخراً أنها الراعي الرسمي لنسختها الفضية.

وتأتي رعاية مجموعة زين لمسابقات بطولة “خليجي زين 25” بعد تعاونها بشكل وثيق مع الجهات المعنية في العراق، بإطلاق سلسلة من الحملات والأنشطة الرياضية من أجل عودة الملاعب العراقية لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية، واستعادة مكانتها في الأنشطة الرياضية أمام المحافل الدولية.

وأطلقت زين حملة بعنوان “الدنيا بصرة” دعما للنسخة الفضية لهذه البطولة، وترحيباً بالفرق والوفود المشاركة، كما تؤكد زين من خلال هذه الحملة على أهمية هذا الحدث، وتسلط الضوء من خلالها أيضا على الجهود المشتركة التي يتم القيام بها في سبيل تعظيم تمكين الشباب وتطوير الرياضة، وعودة المنافسات الإقليمية إلى العراق.

إقبال كبير من المشجعين على مُبادرة زين لمؤازرة الأزرق