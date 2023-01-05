من الحملة

“التجارة” تنفذ حملة مكثفة وتغلق 16 محل

5 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 16 إغلاق لعدة محال إثر جولة تفتيشية مكثفة قامت بها التجارة للتأكد من تطبيق القانون.

وتم تنفيذ الإغلاق بحق المحال في مناطق الفحيحيل والعقيلة وأبو الحصانية والمنقف وأسواق القرين.

وتنوعت المخالفات مابين الغش التجاري وعدم وجود أسعار والبيع أعلى من السعر المعلن وعدم الإلتزام بقرارات وقوانين وزارة التجارة.

وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين علما بأن جولات التجارة التفتيشية مستمرة ومكثفة للتأكد والحرص على إلتزام المحال بقرارات وقوانين وزارة التجارة.

من الحملة
المصدر
وزارة التجارة
الوسوم
5 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

فرق الإطفاء أخمدت حريق سرداب  في منطقة الضجيج

5 يناير، 2023

سمو ولي العهد يهنئ وزير التربية الوزير العدواني وفريق عمل المشروع الوطني للقمر الصناعي بإطلاق “كويت سات 1” إلى الفضاء

4 يناير، 2023

“الإطفاء”: “دوة الفحم” تتسبب في وفاة وافد مصري وحالة إغماء عاملة منزلية في حادثين منفصلين

4 يناير، 2023

وزير الخارجية يلتقي عبدالله دشتي بمناسبة تعيينه منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح

4 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى