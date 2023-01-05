“التجارة” تنفذ حملة مكثفة وتغلق 16 محل

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 16 إغلاق لعدة محال إثر جولة تفتيشية مكثفة قامت بها التجارة للتأكد من تطبيق القانون.

وتم تنفيذ الإغلاق بحق المحال في مناطق الفحيحيل والعقيلة وأبو الحصانية والمنقف وأسواق القرين.

وتنوعت المخالفات مابين الغش التجاري وعدم وجود أسعار والبيع أعلى من السعر المعلن وعدم الإلتزام بقرارات وقوانين وزارة التجارة.

وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين علما بأن جولات التجارة التفتيشية مستمرة ومكثفة للتأكد والحرص على إلتزام المحال بقرارات وقوانين وزارة التجارة.

من الحملة