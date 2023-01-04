كأس إسبانيا: برشلونة يعاني امام فريق مغمور لبلوغ دور الـ16

عانى برشلونة الأمرين لتخطي منافسه المغمور إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3 بعد التمديد وبلوغ دور ال16 من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.

خاض الفريق الكاتالوني المباراة بتشكيلة قوية ضمت لاعب وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس وثلاثي خط الهجوم الهولندي ممفيس ديباي وفيران توريس والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل على العملاق الكاتالوني ثلاث مرات بواسطة اوريول سولديفيا احد نجوم المباراة.

تقدم برشلونة بواسطة المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو بعد مرور 4 دقائق، لكن إنتر سيتي ادرك التعادل سولديفيا (59).

ومنح ديمبيلي التقدم لبرشلونة مجددا (63) ليرد اصحاب الارض بواسطة سولديفيا (74).

لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم لبرشلونة (77)، ليسجل سولديفيا هدف التعادل محققا الهاتريك قبل نهاية الوقت الاصلي باربع دقائق ليفرض التمديد.

وفي الوقت الاضافي نجح انسو فاتي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 103.

وبلغ اتلتيكو مدريد الدور ذاته بفوزه على اوفييدو بهدفين نظيفين، في حين حقق اشبيلية فوزا ساحقا على ليناريس 5-صفر، وفاز ريال مايوركا على بونتيفيدرا 2-صفر، وريال سوسييداد على لوغرونييس 1-صفر.