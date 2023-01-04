الدوري الإيطالي: إنتر يلحق بنابولي الخسارة الاولى ويشعل الصراع على اللقب

ألحق إنتر الخسارة الأولى بنابولي هذا الموسم في الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه عليه 1-صفر الاربعاء في المرحلة السادسة عشر بعد فترة توقف دامت سبعة أسابيع بسبب مونديال قطر 2022.

وشهدت المرحلة ايضا فوز ميلان بطل الموسم الماضي على مضيفه ساليرنيتانا 2-1، وحذا حذوه يوفنتوس بفوز صعب على كريمونيزي 1-صفر في الرمق الاخير.

على ملعب “سان سيرو”، دخل نابولي مباراته مع مضيفه إنتر على وقع 11 انتصارا متتاليا وهو لم يهدر سوى 4 نقاط (من تعادلين) في 15 مباراة، لكنه خرج خاسرا للمرة الاولى هذا الموسم بهدف سجله مهاجم إنتر البوسني المخضرم ادين دجيكو بكرة رأسية في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة بات الصراع مشرعا على مصراعيه حيث بقي نابولي متصدرا بفارق 5 نقاط فقط عن ميلان و7 نقاط عن يوفنتوس و8 عن إنتر بعد ان كان الاول يغرد خارج السرب قبل فترة التوقف.

ويلهث الفريق الجنوبي وراء اول لقب له منذ عام 1990 بقيادة النجم الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وسنحت الفرصة الاولى لإنتر عن طريق ظهيره ماتيو دارميان اثر تلقيه كرة من دجيكو منتصف الشوط الاول لكنه اطاحها فوق العارضة.

وترجم إنتر افضليته في الشوط الثاني عن طريق رأسية دجيكو بعد مرور 11 دقيقة.

حاول نابولي الرد وكانت افضل محاولة له تسديدة جاكوكو راسبادوري لكن حارس إنتر الكاميروني اندري اونانا كان لها بالمرصاد اواخر امباراة.

وعاد ميلان بفوز ثمين على ساليرنيتانا 2-1.

وسجل هدفي الروسونيري البرتغالي رافايل لياو (10) وساندرو تونالي (15)، فيما أحرز البديل فيديريكو بوناتسولي هدف أصحاب الارض (83).

وتألق حارس ساليرنيتانا الجديد المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا الذي ضمه الفريق الى صفوفه أواخر العام الماضي، بعد مشاركته مع بلاده في مونديال قطر، حارمًا ميلان من الخروج بنتيجة أكبر.

وافتتح لياو التسجيل بعدما استلم كرة من تونالي بينية بين مدافعَين على مشارف المنطقة وراوغ أوتشوا الذي خرج بطريقة خاطئة وسددها من زاوية ضيقة على مشارف المنطقة عن الجهة اليسرى زاحفة في المرمى الخالي.

وضاعف تونالي النتيجة عندما سدد بداية كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها أوتشوا ليقتنصها دياس ويمررها الى الايطالي مجددًا سددها هذه المرة من داخلها الى يمين الحارس.

في الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا لدياس بداعي التسلل بعد رجوع مطوّل لحكم الفيديو المساعد “في ايه آر” (60).

وكاد ساليرنيتانا أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين في ربع الساعة الاخير عندما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الكرواتي دوماغوي براداريتش لتدخل على الفرنسي بيار كالولو، قبل أن يعود عن قراره ويكتفي بالصفراء بعد العودة الى “في ايه آر”.

وحرم أوتشوا جيرو من التوقيع على الهدف الشخصي بعدما تصدى ليسارية على الطائر من الفرنسي (82).

وعاقب أصحاب الارض ضيوفهم على هذه الفرصة المحققة بعد ثوان عندما رفع المالي لاسانا كوليبالي عرضية من مشارف المنطقة نحو القائم الثاني تابعها بوناتسولي جميلة على الطائر منخفضة بيسراه (83).

وتألق أوتشوا مجددًا عندما حرم البديل الاميركي سيرجينيو ديست من إضافة الثالث بعدما وصلته كرة الى باب المرمى، تابعها خلفية بقدمه اليمنى (90).

7 على 7 ليوفنتوس

وحقق يوفنتوس فوزه السابع تواليا بفوزه الصعب على مضيفه كريمونيزي بهدف سجله مهاجمه البولندي اركاديوش ميليك في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيسراه من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

وبعد بداية متعثرة مطلع الموسم استعاد فريق السيدة العجوز توازنه قبل فترة التوقف خلال كأس العالم قبل ان يكمل على المنوال ذاته ليخرج بانتصاره السابع تواليا من دون ان تمنى شباكه بأي هدف مقابل تسجيله 13 هدفا خلال هذه الفترة.

وعزز يوفنتوس رصيده في المركز الثالث الى 34 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن ميلان الثاني.

ولم يحتسب الحكم هدفا لكريمونيزي صاحب المركز قبل الاخير في الدقيقة 19 بداعي التسلل قبل ان يسدد النيجيري سيريل ديسيرز كرة في القائم (69).

في المقابل، خاض يوفنتوس المباراة في غياب اكثر من لاعب اساسي بداعي الاصابة ابرزهم الارجنتيني انخل دي ماريا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، وليوناردو بونوتشي والمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وقلب اتالانتا الساعي الى احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، تخلفه امام مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين الى تعادل في الرمق الاخير.

تقدم سبيتسيا بهدفين في الشوط الاول بواسطة الغاني ايمانويل غيازي (8) والانغولي مبالا نزولا (31) وبقي متقدما حتى الدقيقة 77 عندما قلص الدنماركي راسموس هويلوند الفارق قبل ان يدرك الكرواتي ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبقي اتالانتا الذي خسر مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا خلال المباراة بداعي الاصابة، سادسا برصيد 28 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي يلتقي لاحقا مع ليتشي.

وحقق سمبدوريا فوزه الثاني فقط هذا الموسم على حساب مضيفه ساسوولو 2-1، بهدف أكروباتي جميل لمانولو غابياديني (25) فيما أَضاف توماسو أغويلو الثاني (28)، بينما أحرز دومينيكو بيراردي هدف أصحاب الارض الوحيد من ركلة جزاء (64).

وسقط لاتسيو امام مضيفه ليتشي على الرغم من تقدمه بهدف لهدافه تشيرو ايموبيلي بعد مرور 14 دقيقة رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم، قبل ان يرد عليه اصحاب الارض بهدفين في الشوط الثاني سجلهما غابريل ستريفيتسا (57) ولورنتسو كولومبو (71).

وبقي رصيد لاتسيو 30 نقطة في المركز الخامس.

لحق به جاره في العاصمة الايطالية روما بفوزه الصعب على بولونيا بهدف مبكر سجله لورنتسو بيليغريني من ركلة جزاء بعد مرور 6 دقائق.

ورفع روما رصيده الى 30 نقطة في المركز السادس.