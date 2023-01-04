الحبوب المضبوطة

السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

4 يناير، 2023
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قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودي الرائد محمد النجيدي إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في تجاويف شاحنة.

وبين النجيدي في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن ذلك جاء بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وأضاف أنه تم القبض على مستقبلي هذه المخدرات بمنطقتي (الرياض) و(الشرقية) وهم ثلاثة مواطنين وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2023
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