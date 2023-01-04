رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو يقوم بالتقاط سيلفي

صورة “سيلفي” تُشعل الانتقادات تجاه إنفانتينو

4 يناير، 2023
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أعرب رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو عن استيائه من الانتقادات التي انهالت عليه بسبب ما وُصف بعدم “احترامه” للمناسبة بعد التقاطه صورة سيلفي في جنازة بيليه الاثنين.

وكتب إنفانتينو على إنستغرام “أشعر بالصدمة لسماع أن البعض ينتقدني على ما يبدو لالتقاط صورة سيلفي وصور خلال المراسم”.

وأضاف “لدي الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه وللمراسم ولم أكن لأجرؤ على فعل أي شيء يمكن أن يكون غير محترم”.

إلى جانب إنفانتينو، الذي كان يحمل الهاتف المحمول لالتقاط الصورة، وقف ثلاثة أشخاص تحت الخيمة البيضاء الكبيرة التي تستضيف نعش بيليه ومن بينهم مانويل ماريا احد اصدقاء بيليه المقربين.

وتابع إنفانتينو “لقد تشرفت وتأثرت أن زملائي وأفراد عائلة بيليه العظيم طلبوا مني التقاط صورة معهم”.

وأضاف “طلب مني فريق بيليه أن ألتقط صورة ذاتية لنا جميعًا لكنهم لم يعرفوا كيف. حتى أكون مفيدًا، أخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا جميعًا”.

أثناء جنازة بيليه، حضر أكثر من 230 ألف شخص في جنازته المفتوحة التي دامت لاكثر من 24 ساعة.

المصدر
أ ف ب
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4 يناير، 2023
0 62 دقيقة واحدة

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