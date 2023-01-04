رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

البرلمان العربي يهنئ دولة الكويت بإطلاق القمر الاصطناعي الأول “كويت سات 1”

4 يناير، 2023
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هنأ البرلمان العربي اليوم الأربعاء دولة الكويت على إطلاق أول قمر اصطناعي لها (كويت سات 1) إلى الفضاء.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان إن هذا “الحدث يمثل إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الدول العربية في هذا المجال”.

وأكد أن “الكويت حققت ومن خلال قيادتها الرشيدة مسيرة طويلة من الإنجازات في المجالات كافة وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي”.

وأعرب العسومي عن تمنياته لدولة الكويت وقيادتها وشعبها دوام التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2023
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