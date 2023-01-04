وزير التربية يتفقد لجان اختبارات الثانوية العامة للصف ال12 للفصل الدراسي الأول 2023/2022

تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الأربعاء عددا من لجان اختبارات الثانوية العامة للصف ال12 للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد العدواني في تصريح صحفي على هامش الجولة حرصه وجميع القطاعات المعنية بالوزارة على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لأداء الطلبة للاختبارات في أجواء مناسبة ومريحة.

وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى الاطلاع والاطمئنان على سير عمل اللجان ورصد أي ملاحظات قد تواجه الطلاب والطالبات مؤكدا أن الوزارة ستمنح كل طالب حقه بالتدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج بالتزامن مع تطبيق الاختبار المريح وتوفير الأجواء المثالية للطلبة لتجنبهم رهبة الامتحانات.

وثمن الدور الرائد والكبير الذي تقوم به الإدارات المدرسية والمراقبين والملاحظين وأعضاء (الكنترول) الأدبي والعلمي وكافة المشاركين والعاملين خلال فترة الاختبارات.

وأفاد بأن الاختبارات “تسير بشكل طبيعي ولم ترد أي شكاوى بشأن الأسئلة التي تعد في مستوى التحصيل الطلابي” لافتا في الوقت ذاته إلى أن أبوابه مفتوحة في حال لمس الطلبة أو أولياء أمورهم أي خلل في أي من اللجان.

وأشار إلى أن عملية تصحيح الاختبارات ستتم أولا بأول في (الكنترول) المركزي للوزارة موضحا أن الوزارة ماضية في تطبيق لوائحها المعنية بالاختبارات وأبرزها الحفاظ على جودة التعليم ومحاربة ظاهرة الغش لضمان حصول الطالب على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته ما بعد الثانوية دون تعثر.

ودعا الطلبة إلى بذل الجهد والمثابرة في المذاكرة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية مشيرا إلى أهمية التعليم في بناءالكوادر البشرية المؤهلة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت الجولة مدرسة (حبيبة بنت شريق الأنصارية الثانوية للبنات) ومدرسة (الجاحظ الثانوية للبنين) ومدرسة (فاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات).

ويبلغ عدد الطلبة في الصف الثاني عشر حوالي 45 ألف طالب وطالبة في كافة المناطق التعليمية وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والديني.