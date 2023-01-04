سمو ولي العهد يهنئ وزير التربية الوزير العدواني وفريق عمل المشروع الوطني للقمر الصناعي بإطلاق “كويت سات 1” إلى الفضاء

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تهنئة إلى معالي الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى فريق عمل المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي الأول بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات 1) إلى الفضاء يوم أمس الثلاثاء من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بوالية فلوريدا الأمريكية.

أعرب سموه حفظه الله فيهما عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الكبير الذي توج بدخول دولة الكويت إلى مجال الفضاء.

مشيدا سموه حفظه الله بهذا الإنجاز المتميز الذي تحقق فكرا وتصنيعا بعقول وأياد كويتية جسدت خلالها الطموح الوطني ورسخت مكانة وطننا العزيز على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا مؤكدا سموه حفظه الله الدعم لكل الجهود المخلصة التي تهدف إلى رفع شأن بلدنا الحبيب وتقدمه.

سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يديم على أبناء الوطن الأوفياء التقدم والتميز في كافة المجالات تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.