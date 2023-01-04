“الإطفاء”: “دوة الفحم” تتسبب في وفاة وافد مصري وحالة إغماء عاملة منزلية في حادثين منفصلين

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق الإطفاء تعاملوا صباح اليوم الأربعاء مع بلاغين متشابهين في مناطق مختلفة يفيدون بالحاجة لفتح بابين مغلقين وخلفهم أشخاص محتجزين.

وأوضحت الادارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة الإطفاء في البلاغ الأول من مركز الخيران للإطفاء لمنطقة شاليهات الخيران في المرحلة الثالثة وعند وصول الفرقة ومباشرة عملهم في فتح الباب المغلق لغرفة الحارس تبين لهم وفاة وافد مصري بسبب إختناقه من «دوة الفحم» التي وجدت بجواره وتم تسليمه للجهات المختصة.

كما بينت الإدارة أن البلاغ الثاني أفاد عن فتح باب مغلق بغرفة في منزل بمنطقة الجابرية حيث وجهت إدارة العمليات المركزية فرقة إطفاء من مركز حولي للإطفاء لموقع البلاغ وتبين عند فتح الباب وجود عاملة منزل فلبينية بحالة إغماء بالغرفة جراء استنشاقها غاز أول اكسيد الكربون الناتج من «دوة الفحم» وتم تسليمها للطوارئ الطبية.

وشددت قوة الإطفاء على ضرورة اتباع النصائح التالية:

عدم إدخال الفحم إلى مكان مغلق حتى يكتمل احتراقه بالكامل

إجراء التهوية اللازمة في مكان دوة الفحم لتفادي الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من الاحتراق.

التأكد من إطفاء الفحم تماماً بعد الاستخدام تفاديا لتطاير بقايا الفحم وسقوطها على أسطح أو مواد قابلة للاشتعال،

إبعاد دوة الفحم عن الاطفال واي مواد قابلة للاشتعال

وعدم ترك دوة الفحم مشتعلة فترة النوم ويفضل إخراجها خارج الخيمة.