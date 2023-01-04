وزير الخارجية يلتقي عبدالله دشتي بمناسبة تعيينه منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء في ديوان عام الوزارة مع عبدالله دشتي بمناسبة تعيينه في منصب منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والتي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن حيث قدم خلال اللقاء استعراضا لآخر التطورات ومجريات العمل في هذا الإطار.

من جانبه أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على دعم دولة الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية لحل الأزمة في أوكرانيا والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الأوكراني.

وأعرب عن تهانيه لعبدالله دشتي بمناسبة اختياره لتولي هذا المنصب الهام من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمقرر أن يباشر العمل فيه الاثنين المقبل معربا عن تمنياته للمنسق الأممي بالتوفيق والنجاح في تنفيذ مهام عمله لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها تلك المنطقة.