بلدية الكويت: إزالة 741 مخيما مخالفا للمواقع المحددة للتخييم بالموسم الربيعي 2022-2023

أعلنت بلدية الكويت إزالة 741 مخيما مخالفا أقيم خارج المواقع التي حددتها البلدية في خطتها للموسم الربيعي لموسم 2023/2022.

وأضافت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي قامت كذلك بتنبيه 261 مخيما مخالفا تمهيدا لازالتها.

وشددت البلدية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2023/2022 لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أو تبليط أو تجريف التربة حفاظا على الحياة الفطرية.