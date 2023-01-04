وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بتسلم رسالة موجهة لسمو أمير البلاد من الرئيس الصومالي

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من رئيس جمهورية الصومال

4 يناير، 2023
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تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حسن شيخ محمود تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها الأوضاع الراهنة في الصومال الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوزير التخطيط بجمهورية الصومال الفيدرالية محمود شيخ فارح اليوم الأربعاء بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2023
0 25 أقل من دقيقة

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