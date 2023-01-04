مجموعة قطر للتأمين تُعَين عبدالله الأحمد رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة الكويتية القطرية للتأمين

أعلنت مجموعة قطر للتأمين اليوم عن قرار تعيين عبد الله عبد اللطيف الأحمد رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية القطرية للتأمين التابعة لها.

ويمتلك عبد الله 11 سنة من الخبرة في مجال التأمين حيث شغل سابقاً منصب مدير ادارة التأمين الاختياري لمنطقة الشرق الأوسط، وأسيا وأفريقيا، ورابطة دول الكومنولث ومنطقة وسط وشرق أوروبا بشركة إعادة التامين الكويتية. كما شغل منصب رئيس لجنة تطوير قطاع التأمين في الاتحاد الكويتي للتأمين بالكويت لمدة 3 سنوات.

وقال سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: ” أود أن أُرحب بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين بالسيد عبد الله في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشركة KQIC. حيث يتمتع عبد الله بخبرة واسعة في سوق التأمين الكويتي بالإضافة إلى المهارات المناسبة التي تؤهله لقيادة الشركة الكويتية القطرية للتأمين بنجاح نحو تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية وزيادة القيمة لمساهميها.”

الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين سالم المناعي

وتأسست الشركة الكويتية القطرية للتأمين (KQIC) في عام 2004، وهي شركة تابعة لمجموعة قطر للتأمين. كما تقدم الشركة الكويتية للتأمين منتجات التأمين التقليدية وحلول مبتكرة للبيع بالتجزئة لتأمين المنازل والسفر والسيارات لكل شريحة من قاعدة عملائها. وكذلك كقناة لتقديم خدمات التأمين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وتساعد على ربط مصالح التأمين في الخارج من خلال شبكتها العالمية.

تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964 كأول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، وأصبحت اليوم رائدة في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن شركة قطر للتأمين مُدرجة في بورصة قطر بقيمة سوقية إجمالية تفوق 6.5 مليار ريال قطري. وتوجت شركة قطر للتأمين بجائزة أفضل شركة تأمين رقمية في الشرق الأوسط وذلك ضمن جوائز مجلة “جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة 2022.