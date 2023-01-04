زين الراعي الرسمي لبطولة.. “خليجي زين 25”

تحتفل بطولة كأس الخليج العربي بيوبيلها الفضي في نسختها الحالية، عندما تنطلق منافساتها في محافظة البصرة العراقية في الفترة ما بين 6 -19 يناير 2023 تحت عنوان “خليجي زين 25″، إذ أعلنت مجموعة زين أنها الراعي الرسمي لنسختها الفضية.

وتعود منافسات بطولة كأس الخليج العربي إلى العراق للمرة الثانية في تاريخه بعد أن استضاف النسخة الخامسة في العام 1979 في العاصمة بغداد، إذ تقام هذه المسابقة مرة كل عامين، وتستضيفها إحدى الدول الأعضاء في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: البحرين، العراق، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات، واليمن.

تأتي رعاية زين لمسابقات بطولة “خليجي زين 25” بعد تعاونها بشكل وثيق مع الجهات المعنية في العراق، بإطلاق سلسلة من الحملات والأنشطة الرياضية من أجل عودة الملاعب العراقية لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية، واستعادة مكانتها في الأنشطة الرياضية أمام المحافل الدولية.

وأطلقت زين حملة بعنوان “الدنيا بصرة” دعما للنسخة الفضية لهذه البطولة، وترحيباً بالفرق والوفود المشاركة، كما تؤكد زين من خلال هذه الحملة على أهمية هذا الحدث، وتسلط الضوء من خلالها أيضا على الجهود المشتركة التي يتم القيام بها في سبيل تعظيم تمكين الشباب وتطوير الرياضة، وعودة المنافسات الإقليمية إلى العراق.

وقدمت مجموعة زين أغنية خاصة لهذه النسخة من البطولة، يؤديها الفنان العراقي محمود التركي، وذلك للتعبير عن خلفية البصرة الثقافية وروابطها التاريخية مع دول الخليج العربي، وذلك كجزء من إدارة حملة “الدنيا بصرة” عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام.

الجدير بالذكر إن مجموعة زين من المؤسسات الداعمة بقوة للشباب وللمسابقات الرياضية على مستوى المنطقة العربية، وهذه النسخة من البطولة التي تستضيفها البصرة تفتح العودة للمسابقات الكروية الإقليمية والدولية من جديد، حيث تأتي هذه البطولة في أعقاب الاستضافة التاريخية والمتميزة لبطولة كأس العالم في قطر، ويتطلع الجميع أن تجمع بطولة (خليجي زين 25) مرة أخرى المشجعين في المنطقة، وكل الشغوفين بكرة القدم للاستمتاع بمنافسات هي الأقوى لأفضل اللاعبين في الخليج العربي.

يشار إلى أن بطولة “خليجي زين 25” سينظمها ويشرف عليها في البصرة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث ستذاع منافسات البطولة عبر العديد من قنوات البث التلفزيوني المباشر، كما سيتاح البث عبر قنوات متعددة عبر الإنترنت من أجل تعزيز المشاهدات وخلق إثارة للجماهير العربية حول العالم.

جماهير خليجي زين 25

جماهير خليجي زين 25