بيت الزكاة الكويتي

بيت الزكاة: مساعدات ل 16964 أسرة من المقيمين بصورة غير قانونية بقيمة 14.784 مليون دينار في 2021

4 يناير، 2023
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أعلن بيت الزكاة اليوم الأربعاء تقديمه مساعدات مالية بقيمة 14.784 مليون دينار كويتي استفادت منها 16964 أسرة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2021.

وقالت المتحدثة باسم بيت الزكاة منال حسين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قيمة المساعدات المالية الشهرية الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغت 4.803 مليون دينار استفادت منها 2163 أسرة خلال الفترة من أول يناير حتى ديسمبر 2021 فيما بلغت المساعدات المقطوعة لنفس الفترة 9.980 مليون دينار استفادت منها 14801 أسرة.

وأشادت حسين بالتعاون الفعال بين بيت الزكاة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما يسهل عملية تقديم تلك الخدمات لمستحقيها.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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