بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 51.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 51.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 4ر51 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7082 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر156 مليون سهم عبر 8480 صفقة نقدية بقيمة 12ر34 مليون دينار (نحو 3ر103 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11ر28 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5516 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 16ر79 مليون سهم عبر 2853 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار (نحو 2ر24 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر61 نقطة ليبلغ مستوى 39ر7853 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 78ر0 في المئة من خلال تداول 6ر77 مليون سهم عبر 5627 صفقة بقيمة 26 مليون دينار (نحو 7ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5636 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 6ر60 مليون سهم عبر 2012 صفقة نقدية بقيمة 09ر7 مليون دينار (نحو 4ر21 مليون دولار).

وكانت شركات (تنظيف) و(م الأعمال) و(مواشي) و(سنام) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(مشاريع) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (صلبوخ) و(آسيا) و(ع عقارية) و(جياد) الأكثر انخفاضا.