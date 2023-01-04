من جولة وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقيصيد

المقصيد: الادارات المدرسية وفرت أجواء الاختبارات المريحة للطلبة والأمور تسير حسب الخطة الموضوعة

4 يناير، 2023
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أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عدم وجود أية مشاكل أو صعوبات تعرقل سير عملية الامتحانات في يومها الاول، خاصة أن اسئلة الاختبارات جاءت بمستوى الطلبة ومن داخل المنهج، مشيرا إلى أن الطلبة يؤدون الامتحانات بكل أريحيه.

وقال المقصيد في تصريح صحافي عقب جولته التفقدية على بعض لجان الاختبارات، أن الادارات المدرسية وفرت أجواء الاختبارات المريحة للطلبة وسارت الأمور بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة.

وأشار إلى أهمية توفير أقصى بيئات الإستقرار داخل اللجان، إذ تم حث رؤساء اللجان على التحلي بحسن التصرف والحكمة في التعامل مع أي موقف، مع ضرورة الوضع في الاعتبار مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، ومراعاة توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، متمنيا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح وحصد أعلى الدرجات.

المصدر
وزارة التربية
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4 يناير، 2023
0 40 أقل من دقيقة

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