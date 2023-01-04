مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: الحالة المطرية مستمرة حتى ظهر غد على فترات متقطعة

4 يناير، 2023
0 16 دقيقة واحدة

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن تستمر الحالة المطرية في البلاد حتى ظهر يوم غد الخميس على فترات متقطعة.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار (ديمة) خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق ونشاط في الرياح تتجاوز سرعتها ال 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

كما توقع أن تقل السحب وتتراجع فرص الأمطار من نهار يوم غد الخميس حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا و باردل إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.

المصدر
كونا
الوسوم
4 يناير، 2023
0 16 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بيت الزكاة: مساعدات ل 16964 أسرة من المقيمين بصورة غير قانونية بقيمة 14.784 مليون دينار في 2021

4 يناير، 2023

البغلي تتوجه إلى مصر لحضور المعرض العربي للأسر المنتجة

4 يناير، 2023

وزارة الداخلية تدعو الجميع لتوخي الحذر اثر هطول الأمطار في البلاد وانخفاض الرؤية الأفقية

4 يناير، 2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة من نائب رئيس دولة الإمارات لحضور القمة العالمية للحكومات 2023

4 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى