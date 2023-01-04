مدينة الكويت

وزارة الداخلية تدعو الجميع لتوخي الحذر اثر هطول الأمطار في البلاد وانخفاض الرؤية الأفقية

4 يناير، 2023
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دعت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام وتوخي الحذر اثر هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد حاليا وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وناشدت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأكدت (الداخلية) على جاهزيتها ممثلة بأجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغ.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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