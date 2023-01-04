سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم الدعوة

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة من نائب رئيس دولة الإمارات لحضور القمة العالمية للحكومات 2023

4 يناير، 2023
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استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة سموه لحضور القمة العالمية للحكومات 2023 المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير المقبل.

حضر المقابلة سعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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