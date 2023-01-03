البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس “غير مقبولة”

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس “غير مقبولة”

اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن أي خطوة تغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس ستكون “غير مقبولة”، بعد زيارة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

وقالت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار إن “الولايات المتحدة تؤيد بحزم… الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس”، مضيفةً أن “أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة”.