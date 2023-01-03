رئيس الوزراء العراقي: بذلنا “جهودا كبيرة” لإنجاح “خليجي 25” وندعو الجماهير “للدعم والمساندة”

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء إن حكومته بذلت “جهودا كبيرة” لإنجاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المقرر انطلاقها في محافظة (البصرة) يوم الجمعة المقبل داعيا الجماهير الرياضية العراقية إلى “الدعم والمساندة”.

ووصف السوداني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بطولة (خليجي 25) بأنها “مناسبة عراقية خليجة مهمة” مضيفا أن حكومته و”رغم الوقت القصير” بذلت “جهودا كبيرة” واتخذت “قرارات مهمة” لضمان انطلاق البطولة وتأمين كل متطلبات إنجاحها.

وأشار إلى أنه وجه جميع الوزارات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم البطولة واللجان المختصة في تنظيمها والحكومة المحلية في (البصرة) مبينا أن كل وزارة عينت ممثلا عنها في المحافظة بصلاحيات وزير لتقديم الدعم المطلوب في جميع القطاعات.

كما دعا الجماهير الرياضية العراقية إلى استثمار هذه المناسبة “لبيان أخلاق الشعب العراقي بالضيافة والكرم والروح الرياضية” والتعاون مع الأجهزة الأمنية والمدنية.

وتنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات (خليجي 25) بمشاركة ثمانية منتخبات هي الكويت والعراق والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن.