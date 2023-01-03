العدواني: مشروع إطلاق القمر الاصطناعي.. انجاز تاريخي ذو أهمية علمية و واقتصادية

هنأ معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه و سمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله و الشعب الكويتي كافة على هذا الإنجاز التاريخي لدولة الكويت في إطلاق القمر الاصطناعي الأول كويت سات 1 اليوم، موضحا ان هذا التوجه يأتي تماشيا مع رؤية دولة الكويت 2035.

وأعرب العدواني في تصريح صحافي اليوم عن فخره بجهود القائمين على هذا المشروع الوطني برئاسة الدكتورة هالة الجسار و مجموعة من شباب وشابات جامعة الكويت الواعدين المبدعين، ممن وضعوا لهم بصمة في نقل الكويت إلى عالم الفضاء لتكون في مصاف الدول الاقليمية الرائدة في هذا المجال.

كما أشاد العدواني في ذات الوقت بجهود جامعة الكويت وتعاون الأقسام العلمية من مختلف الكليات لإنجاز هذا المشروع بصوره مشرفه بدعم ومتابعه حثيثه من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ونوه العدواني أن إطلاق مثل هذه المشاريع بهذا الحجم سيكون لها أثر ايجابي على جامعة الكويت، وستظهر جليا في تطوير قدرات الطلبة ودخولهم في ابحاث الفضاء بشكل لافت.

وأكد العدواني بأن هذا المشروع الوطني له أهمية إستراتيجية واقتصادية كبرى لدولة الكويت عن طريق إثراء الجانب العلمي والبحثي والمعلوماتي للعديد من جهات الدولة من خلال تزويدهم بالبيانات التي يوفرها هذا القمر الاصطناعي، كما يعد هذا المشروع انطلاقة لمركز لأبحاث وتطوير صناعة الفضاء لدولة الكويت مما سيفتح آفاقاً للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وسيسهم هذا المشروع في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية، والذين يمثلون رأس المال الإبداعي البشري الذي نعمل على الاستثمار فيه تعزيزا لخطة التنمية وتحقيقا لرؤية الدولة.

وأكد العدواني أن القيادة العليا من أشد الداعمين لهذا المشروع، وهي تنظر بعين الفخر والرعاية لشبابها الطموح والمبدع ، متطلعة إلى مزيد من التقدم في هذا المجال على أيدي الكوادر الوطنية الشابة، والاستفادة من كل التطبيقات البحثية والعملية لهذا المشروع مما سينعكس ايجابا على تطور الوطن وتقدمه في الجانب العلمي والبحثي .