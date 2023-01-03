نصر الله: التعرض للمسجد الاقصى لن يفجر الوضع داخل فلسطين بل قد يفجر المنطقة بكاملها

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله إن أي انتهاك لوضع المسجد الأقصى القائم منذ عقود “لن يفجر الوضع داخل فلسطين بل قد يفجر المنطقة بكاملها”.

وجاءت تعليقات نصر الله في أعقاب زيارة قام بها وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إلى المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب من الزيارة، قال مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء ملتزم تماما بوضع الموقع القائم منذ عقود والذي يقصر العبادة فيه على المسلمين.