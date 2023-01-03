إسبانيا: تراجع الهجرة غير الشرعية في 2022 بواقع 25.6% مقارنة بـ2021

قالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الثلاثاء ان الهجرة غير الشرعية تراجعت في إسبانيا في عام 2022 بنسبة 6ر25 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضافت الوزارة في بيان ان عدد المهاجرين غير الشرعيين بلغ 31219 شخصا في عام 2022 نزولا من 41945 شخصا في عام 2021.

وأوضح البيان ان ذلك التراجع تجلى بشكل كبير في عدد المهاجرين الذين بلغوا السواحل الإسبانية بشكل عام سواء سواحل (سبتة) و (مليلية) التابعتين للتاج الإسباني أو السواحل الجنوبية للبلاد وجزر (البليار) وجزر (الكناري) لافتا إلى ان الانخفاض جاء في عدد المهاجرين وعدد القوارب على السواء.

وذكر ان عدد الوافدين غير الشرعيين عبر البحر انخفض بمعدل 9ر27 بالمئة بتراجع قدره 11170 شخصا مقارنة بعام 2021 في حين انخفض عدد القوارب بواقع 445 قاربا مسجلا انخفاضا قدره 7ر20 بالمئة مقارنة بعام 2021.

واوضح البيان ان الهجرة غير الشرعية سجلت العام الماضي تراجعا للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة مشيرا في هذا السياق إلى نجاح سياسة الهجرة التي اتبعتها وزارة الداخلية خلال تلك الفترة بالتعاون مع دول المصدر والعبور ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر.