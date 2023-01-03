بوتين يطلب عرض وثائقيات في دور السينما عن الهجوم الروسي في أوكرانيا

بوتين يطلب عرض وثائقيات في دور السينما عن الهجوم الروسي في أوكرانيا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته الثلاثاء بتنظيم عروض “أفلام وثائقية” في دور السينما بحلول شباط/فبراير حول الهجوم الذي تشنه قوات موسكو في أوكرانيا.

ونشرت رسالة على موقع الكرملين جاء فيها “نطلب من وزارة الثقافة تقديم مقترحات لضمان عرض أفلام وثائقية وطنية في دور السينما حول مواضيع تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ومكافحة انتشار أيديولوجية النازية الجديدة والفاشية الجديدة”.

برّرت روسيا هجومها في أوكرانيا خصوصا بإرادتها “اجتثاث النازية” منها فيما اتهم الكرملين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسلطات في كييف بالتواطؤ مع الأوساط القومية المتطرفة.

من جهة ثانية، تقدم موسكو هجومها على أنه نزاع بالوكالة مع الغرب، بسبب شحنات الأسلحة الحيوية لكييف.

ويأتي هذا القرار بعد انتكاسات عدة للجيش الروسي في أوكرانيا، مع اضطراره في الأشهر الأخيرة للتخلي عن منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد ومدينة خيرسون في جنوبها.

والاثنين، اعترف الجيش الروسي بأن ضربة أوكرانية قاتلة تعرضت لها قواتها في مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا خلفت ما لا يقل عن 63 من الجنود القتلى.