وول ستريت تفتح على ارتفاع في أول يوم تداول لعام 2023

وول ستريت تفتح على ارتفاع في أول يوم تداول لعام 2023

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في أول يوم تداول في العام الجديد، مع صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الأدلة على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.65 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 33148.90 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.79 نقطة أو 0.36 بالمئة عند 3853.29 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 95.58 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 10562.06 نقطة.