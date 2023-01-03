إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي إلى الفضاء

إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول تحت شعار “الكويت إلى الفضاء”

3 يناير، 2023
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تم إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) إلى الفضاء اليوم الثلاثاء من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية وذلك عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).

وتم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم في جامعة الكويت لالتقاط إشارات (كويت سات 1) بعد وصوله إلى مداره حول الأرض.

ويأتي المشروع التابع لجامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات وبفريق كويتي شاب إذ هدف المشروع إلى بناء قدراتهم في مجال بناء وتصميم إدارة الأقمار الاصطناعية واكسابهم الخبرات التدريبية والميدانية اللازمة.

المصدر
كونا
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3 يناير، 2023
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