رئيس المجلس العسكري في بورما يكرّم راهبا يحرض على الكراهية الدينية

رئيس المجلس العسكري في بورما يكرّم راهبا يحرض على الكراهية الدينية

تلقّى راهب متشدّد ملقّب بـ”بن لادن البوذي” لدوره في إثارة الكراهية الدينية في بورما جائزة وطنية الثلاثاء بحيث حيّا المجلس العسكري الحاكم عمله في البلد.

ومُنح الراهب ويراثو – الذي لقبته مجلة “تايم” في العام 2013 بـ”بن لادن البوذي” بعد أعمال شغب دامية طائفية – لقب “ثيري بيانشي” الثلاثاء، على ما أعلن الفريق الإعلامي للمجلس العسكري.

وأشار هذا الأخير إلى أن رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ قدّم اللقب لويراثو “لعمله المتميز لصالح اتحاد بورما”.

وويراثو هو أحد مئات الأشخاص الذي يتلقون حاليًا جوائز وتكريمات وألقاب فخرية فيما يستعدّ المجلس العسكري للاحتفال بالذكرى الـ75 لاستقلال بورما عن بريطانيا الأربعاء.

ولطالما اشتهر ويراثو بخطابه القومي المعادي للإسلام لا سيما ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

في العام 2013، ظهر على غلاف مجلة “تايم” ولُقّب بـ”وجه الإرهاب البوذي”.

وسبق أن دعا إلى مقاطعة الشركات المملوكة لمسلمين وإلى فرض قيود على الزيجات بين البوذيين والمسلمين.

وقالت مجموعات حقوقية إن دعواته هذه ساهمت في إثارة العداء تجاه مجتمع الروهينغا وأرسى أسس القمع العسكري في العام 2017 الذي أرغم نحو 740 ألف من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.

وزُجّ ويراثو السجن لاحقًا في عهد أونغ سان سو تشي بتهمة إثارة الفتن.

في أيلول/سبتمبر 2021، أعلن المجلس العسكري أنه أفرج عن ويراثو بعد إسقاط جميع التهم الموجّهة إليه.

أمّا سو تشي (77 عامًا)، فهي معتقلة منذ أن أطاح بها الانقلاب العسكري قبل نحو عامين.

الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة للمجلس العسكري أحكامها في التهم النهائية ضد الحائزة على جائزة نوبل التي تواجه الآن إمكانية قضاء بقية حياتها خلف القضبان لمجموع 33 عامًا.