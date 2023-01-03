الاتحاد الاوروبي يقترح “تقديم لقاحات” ضد كوفيد للصين

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء قبل اجتماع جديد لخبراء الصحة في الدول الأعضاء ال27 أن الاتحاد الأوروبي اقترح على الصين التي تسجل ارتفاعا كبيرا في حالات كوفيد، تقديم لقاحات ضد الفيروس وتزويدها ب”خبرتها”.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية إن مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس “تواصلت مع نظرائها الصينيين لتعرض عليهم تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه بما في ذلك خبرتنا في مجال الصحة العامة وتبرعات اللقاحات الأوروبية التي تغطي كافة المتحورات”، مضيفا أن بروكسل تنتظر رد بكين.

كانت المفوضية الأوروبية أشارت منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد “لتزويد الصين باللقاحات” دون التحدث عن هبات.

لم توضح المفوضية عدد الجرعات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي ولا من أي مخزون سترسل، لكنها شددت على أن طبيعة المساعدات الأوروبية ستكون رهنا بالرد الصيني.

أنهت بكين سياسة “صفر كوفيد” الصارمة مطلع كانون الأول/ديسمبر مما أدى إلى انتشار الفيروس بقوة في البلاد وسترفع الأحد إلزمية الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج.

تفرض بعض الدول منها عدة دول أوروبية (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا)الآن خضوع المسافرين القادمين من الصين لفحوص لكشف الاصابة بكوفيد، بسبب القلق من قلة شفافية الأرقام الصينية وتخوفا من ظهور متحورات جديدة.

بروكسل الحريصة على تجنب القيود الوطنية دون التشاور كما في عام 2020 ، تدعو إلى “تنسيق” وثيق للدول الأعضاء.

تجتمع لجنة تضم خبراء من وزارات الصحة في الدول الأعضاء ووكالات الصحة الأوروبية بعد ظهر الثلاثاء لتقييم وتحديد “الخطوات المقبلة” بعد اجتماع أول في 29 كانون الأول/ديسمبر.

وسيعقد اجتماع للجنة الاستجابة السياسية الموحدة للأزمات الأربعاء، وتضم خبراء من الدول السبع والعشرين والمفوضية لتنظيم رد فعل سريع من قبل الاتحاد الأوروبي في حالات الأزمات من خلال رفع توصيات إلى الدول.

وقالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء انه “من الضروري (…) أن تبني القرارات على العلم واحترام البيانات الموضوعية”.

اعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهو من الوكالات الصحية في الاتحاد الأوروبي، الخميس أن الفحص المنهجي للمسافرين “غير مبرر” نظرا إلى مستوى مناعة القطيع في أوروبا ووجود في القارة العجوز المتحورات نفسها المنتشرة في الصين.

ودعت ستيلا كيرياكيدس الخميس الدول الأعضاء إلى تعزيز مراقبة مياه الصرف الصحي للتمكن من اكتشاف بسرعة المتحورات الجديدة المحتملة بسرعة، وفقا لرسالة الكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.