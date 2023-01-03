الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف

أمين “مجلس التعاون” يدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال المسجد الأقصى

3 يناير، 2023
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء “الممارسات الاستفزازية” التي قام بها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في اقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

وأعرب الحجرف في بيان عن أسفه لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية التي تنص على احترام المقدسات الدينية.

وأكد الحجرف تمسك مجلس التعاون بموقفه الراسخ وهو مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت دائرة الإعلام في محافظة (القدس) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أمنت أيضا اقتحام مئات المستوطنين.

المصدر
كونا
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3 يناير، 2023
0 16 دقيقة واحدة

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