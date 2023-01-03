الأمين العام للجامعة العربية يدين بأشد العبارات اقتحام وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال المسجد الأقصى

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى وتدنيسه حرمة المسجد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أبو الغيط في بيان إن اقتحام بن غفير المسجد الاقصى استباحة للحرم القدسي وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية.

وأكد ان حكومة نتنياهو “تتحمل المسؤولية الكاملة” عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتبعاتها على فلسطين والمنطقة بأسرها وانعكاساتها على السلم العالمي بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.

وأضاف ان “هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو برنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة”.

من جانبه دان البرلمان العربي بشدة اقتحام الوزير الاسرائيلي بن غفير المسجد الاقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا رفضه محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وتهويدها.