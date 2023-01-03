النائب د. محمد الحويلة

محمد الحويلة: نسعى لاستحداث برامج تعليمية خاصة للراغبين في الجمع بين الدراسة والوظيفة

3 يناير، 2023
0 7 دقيقة واحدة

قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. محمد الحويلة إن اللجنة انتهت اليوم بعد مناقشة مقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة إلى منح الجهات المعنية مهلة لتقديم تصوراتهم حول استحداث برامج تعليمية للراغبين في استكمال دراستهم بما يناسب ظروفهم الوظيفية.

وأوضح الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن النقاش حول الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي د. حمد العدواني ورئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان وقيادات التعليم العالي والديوان، كان موسعا وايجابيا، حيث أبدى الوزير تفهما للرغبة للنيابية في السماح بالجمع ما بين الدراسة والعمل في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد الحويلة أهمية تشجيع ومساندة الطلبة، وخاصة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج بإزالة القرارات التي تمثل حاجزا وعائقا أمام استكمال دراستهم الجامعية باعتباره حقا دستورياً لكل من يرغب في تطوير مهاراته وقدراته.

وأوضح أن إزالة تلك القرارات يساهم في الارتقاء بمستوى العاملين مهنيا ويزيد من انتاجيتهم ويحقق أهداف المؤسسات والجهات التي يعملون بها.

وقال الحويلة إن الحكومة طلبت مهلة حتى يتم إعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، مشددا على أهمية توفير برامج تعليمية مرنه لتناسب ظروف العاملين في الجهات الحكومية.

واقترح أن تضم تلك البرامج المرنة الدراسة المسائية أو المحاضرات في عطلة الأسبوع أو من خلال التعليم الجزئي لخلق آفاق أوسع لكل من يرغب باستكمال دراسته.

وذكر أن اللجنة بانتظار تقديم التصور الحكومي لمناقشته بشكل أشمل وأوسع لضمان خروج قانون يلبي حاجة المستفيدين منه، معربا عن استغرابه بتأخر الحكومة في تمكين الطلبة العاملين من الجمع بين الدراسة والوظيفة طوال السنوات الماضية.

وأكد أهمية أن يتم ذلك وفقا لمعايير أكاديمية تضمن الجودة التعليمية والأكاديمية سواء في داخل الكويت أو الإيفاد للخارج، أملا بتعاون الحكومة في هذا الجانب حتى يتم إعداد تقرير حول هذه المقترحات النيابية الدافعة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتوفير الدعم المناسب لهم.

المصدر
الدستور
الوسوم
3 يناير، 2023
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

5 نواب يقترحون إلغاء قانون محاكمة الوزراء وتطبيق “الأحكام الجزائية” على جرائم التعدي على المال العام

3 يناير، 2023

“شؤون التعليم” توافق على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 50%

3 يناير، 2023

خليل الصالح يقترح تعديل نظم ولوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازتي الوضع والأمومة

2 يناير، 2023

عادل الدمخي يقترح إضافة فحص المخدرات إلى فحوصات الزواج

2 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى