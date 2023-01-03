محمد الحويلة: نسعى لاستحداث برامج تعليمية خاصة للراغبين في الجمع بين الدراسة والوظيفة

محمد الحويلة: نسعى لاستحداث برامج تعليمية خاصة للراغبين في الجمع بين الدراسة والوظيفة

قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. محمد الحويلة إن اللجنة انتهت اليوم بعد مناقشة مقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة إلى منح الجهات المعنية مهلة لتقديم تصوراتهم حول استحداث برامج تعليمية للراغبين في استكمال دراستهم بما يناسب ظروفهم الوظيفية.

وأوضح الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن النقاش حول الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي د. حمد العدواني ورئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان وقيادات التعليم العالي والديوان، كان موسعا وايجابيا، حيث أبدى الوزير تفهما للرغبة للنيابية في السماح بالجمع ما بين الدراسة والعمل في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد الحويلة أهمية تشجيع ومساندة الطلبة، وخاصة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج بإزالة القرارات التي تمثل حاجزا وعائقا أمام استكمال دراستهم الجامعية باعتباره حقا دستورياً لكل من يرغب في تطوير مهاراته وقدراته.

وأوضح أن إزالة تلك القرارات يساهم في الارتقاء بمستوى العاملين مهنيا ويزيد من انتاجيتهم ويحقق أهداف المؤسسات والجهات التي يعملون بها.

وقال الحويلة إن الحكومة طلبت مهلة حتى يتم إعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، مشددا على أهمية توفير برامج تعليمية مرنه لتناسب ظروف العاملين في الجهات الحكومية.

واقترح أن تضم تلك البرامج المرنة الدراسة المسائية أو المحاضرات في عطلة الأسبوع أو من خلال التعليم الجزئي لخلق آفاق أوسع لكل من يرغب باستكمال دراسته.

وذكر أن اللجنة بانتظار تقديم التصور الحكومي لمناقشته بشكل أشمل وأوسع لضمان خروج قانون يلبي حاجة المستفيدين منه، معربا عن استغرابه بتأخر الحكومة في تمكين الطلبة العاملين من الجمع بين الدراسة والوظيفة طوال السنوات الماضية.

وأكد أهمية أن يتم ذلك وفقا لمعايير أكاديمية تضمن الجودة التعليمية والأكاديمية سواء في داخل الكويت أو الإيفاد للخارج، أملا بتعاون الحكومة في هذا الجانب حتى يتم إعداد تقرير حول هذه المقترحات النيابية الدافعة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتوفير الدعم المناسب لهم.