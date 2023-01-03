“الداخلية”: رصد مخالفات استعمال الهاتف باليد وعدم ربط حزام الأمان عبر كاميرات الجيل السادس الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم رصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بواسطة كاميرات الجيل السادس الجديدة للضبط المروري وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقالت الإدارة العامة للمرور ب(الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن تركيب الكاميرات الجديدة (الجيل السادس) لمتجاوزي السرعة فوق المعدل والإشارة الضوئية يأتي حرصها منها على تطوير منظومة الرصد المروري لديها ورفع مستوى السلامة وتحقيق القيادة الآمنة لمرتادي الطرق.

وأوضحت أن هذا النوع من الكاميرات يأتي بمزايا عدة أبرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يمينا او يسارا أو الرجوع عكس السير والوقوف في المربع الأصفر عند تقاطعات الاشارة الضوئية.

ودعت قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد وانظمة المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق وتجنبا للمخالفات المرورية متمنين للجميع السلامة.