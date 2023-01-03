“الداخلية”: الأدلة الجنائية حررت 6166 قضية خلال العام الماضي
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان أصدرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية إحصائية سنوية عن جهودها خلال الفترة من 2022/1/1 إلى 2022/12/31.
وأكدت الإدارة على استمرار الجهود والتواجد الأمني على مدار الساعة لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة وفرض الأمن والأمان في ربوع البلاد والتصدي بحزم لكافة أشكال الجريمة لضبط المخالفين والمطلوبين.