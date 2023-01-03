وزارة الداخلية

“الداخلية”: الأدلة الجنائية حررت 6166 قضية خلال العام الماضي

3 يناير، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان أصدرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية إحصائية سنوية عن جهودها خلال الفترة من 2022/1/1 إلى 2022/12/31.

وأكدت الإدارة على استمرار الجهود والتواجد الأمني على مدار الساعة لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة وفرض الأمن والأمان في ربوع البلاد والتصدي بحزم لكافة أشكال الجريمة لضبط المخالفين والمطلوبين.

المصدر
وزارة الداخلية
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3 يناير، 2023
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