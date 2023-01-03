منتخب الكويت لرفع الأثقال يحرز 29 ميدالية في بطولتي غرب آسيا وقطر الدولية

أعلن الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال أن منتخب الكويت للعبة أحرز 29 ميدالية متنوعة في بطولتي غرب آسيا التاسعة وكأس قطر الدولية للرجال والسيدات والمقامتان حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة بواقع 15 ميدالية لمنافسات السيدات و14 للرجال.

وقال رئيس الاتحاد طلال الجسار في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن هذه الحصيلة القياسية للاعبين ولاعبات الكويت في كلتا البطولتين تعد انجازا مستحقا تحقق بفضل جهودهم وحرصهم على رفع علم الكويت عاليا.

وأكد الجسار أن الاتحاد والجهازين الفني والإداري للمنتخب الكويتي سيواصلون عملهم لإعداد لاعبي ولاعبات (أزرق الأثقال) بما يكفل لهم تحقيق المزيد من الألقاب الدولية مستقبلا.

وأشار إلى أن الانجاز الكويتي في منافسات السيدات جاء عبر فوز اللاعبة أبرار الفهد بثلاث ميداليات في البطولتين بواقع ذهبية وفضيتين في منافسات وزن (76 كيلو غرام) فيما حققت اللاعبة نورة العبيدان ثلاث ميداليات منها واحدة ذهبية وفضيتين في أول مشاركة دولية لها وذلك في منافسات وزن (45 كيلو غرام).

وذكر أن اللاعبة سارة الهندي حققت بدورها ثلاث ميداليات برونزية ضمن منافسات وزن (59 كيلو غرام) كما توجت اللاعبة سهام السيف بثلاث ميداليات فضية في منافسات وزن (81 كيلو غرام) فيما أحرزت اللاعبة ليالي مصطفى ثلاث ميداليات برونزية بنفس الوزن.

وأوضح الجسار أنه في منافسات الرجال نال اللاعب فهد العتيبي وهو من أصغر المشاركين بالبطولتين ثلاث ميداليات برونزية في منافسات وزن (55 كيلو غرام) كما حقق البطل محمد الملا ست ميداليات برونزية في كلتا البطولتين بمنافسات وزن (61 كيلو غرام).

وأضاف أن اللاعب سعود المطيري حصد ميداليتين فضيتين بمنافسات وزن (81 كيلو غرام) وحقق زميله محمد الظفيري ثلاث ميداليات برونزية في نفس الوزن.