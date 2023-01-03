بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 28.2 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 28.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 2ر28 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7134 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر169 مليون سهم عبر 9631 صفقة نقدية بقيمة 3ر46 مليون دينار (نحو 2ر140 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5544 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 9ر79 مليون سهم عبر 3406 صفقات نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 6ر23 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر30 نقطة ليبلغ مستوى 81ر7914 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 5ر89 مليون سهم عبر 6225 صفقة بقيمة 5ر38 مليون دينار (نحو 6ر116 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5663 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر 2288 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار).

وكانت شركات (وربة ت إ) و(المنار) و(الصفاة) و(استهلاكية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(صناعات) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (صكوك) و(أرجان) و(تنظيف) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.