وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال تقديمه العزاء بوفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

وزير الخارجية يقدم واجب العزاء بوفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

3 يناير، 2023
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قدم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح واجب العزاء بوفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

وأعرب الشيخ سالم الصباح في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر السفارة البابوية للكرسي الرسولي (الفاتيكان) لدى الكويت اليوم الثلاثاء عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا مناقب الفقيد الحميدة وإسهاماته في خدمة القضايا الإنسانية حول العالم ومسيرته الحافلة التي امتدت لعقود في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والمحبة والسلام.

وتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة إلى قداسة البابا فرنسيس أسقف روما حاضرة الفاتيكان ولأسرة وذوي الفقيد والطائفة الكاثوليكية حول العالم وتمنياته لهم بجميل الصبر والسلوان.

المصدر
كونا
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3 يناير، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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