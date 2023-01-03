وزير شؤون الديوان الأميري ينقل تعازي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لسفارة الفاتيكان

وزير شؤون الديوان الأميري ينقل تعازي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لسفارة سفارة الفاتيكان في وفاة بنديكتوس السادس عشر

3 يناير، 2023
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قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح صباح اليوم بزيارة إلى سفارة دولة الفاتيكان لدى دولة الكويت حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت وذلك بوفاة بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق.

المصدر
كونا
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3 يناير، 2023
0 30 أقل من دقيقة

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