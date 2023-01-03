مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: فرص لأمطار تبدأ بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء وتستمر حتى ظهر الخميس

3 يناير، 2023
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة مطرية تبدأ تدريجيا من بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء وتستمر حتى ظهر يوم الخميس.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية.

وأضاف القراوي ان البلاد ستشهد هطول أمطار (ديمة) متوسطة إلى غزيرة قد تكون شديدة الغزارة على بعض المناطق مع نشاط في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

وذكر انه من المتوقع أن تقل السحب وتقل فرص الأمطار من نهار يوم الخميس حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة حيث يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.

المصدر
كونا
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3 يناير، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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