استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم (الدهيشة) جنوب مدينة (بيت لحم).

وقالت الوزارة في بيان ان آدم عياد (15 عاما) استشهد صباح اليوم جراء إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على (بيت لحم).

وذكرت مصادر في المخيم أن مواجهات دارت بين جيش الاحتلال وعشرات الشبان ما أدى إلى استشهاد عياد مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد دهم منزله وتفتيشه قبل انسحابها من المخيم.

يذكر أن عياد هو الشهيد الثالث خلال ال24 ساعة الماضية إذ استشهد يوم أمس الاثنين محمد حوشية وفؤاد عابد من محافظة (جنين) بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة (كفر دان).