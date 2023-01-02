الدوري الفرنسي: مرسيليا يعزز مركزه الثالث

عزز مرسيليا مركزه الثالث بعودته منتصرا من مونبلييه 2-1 الاثنين في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

والفوز هو الرابع تواليا لمرسيليا الذي رفع رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 4 نقاط عن لنس الثاني ومتقدما على موناكو بفارق 3 نقاط.

وافتتح مرسيليا التسجيل في مطلع الشوط الثاني بواسطة البرتغالي نونو تافاريس (47) قبل ان يضيف الثاني عبر النيران الصديقة بواسطة ماكسيم استيف (61)، وجاء هدف تقليص الفارق لمونبلييه متأخرا عبر تيجي سافانييه (90+1 من ركلة جزاء).

وطرد الحكم تافاريس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفشل ليل بطل الموسم قبل الماضي من الاقتراب من فرق المقدمة بسقوطه في فخ التعادل على ارضه مع رينس 1-1.

وبقي ليل سابعا برصيد 30 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن موناكو الرابع.

وافتتح الكندي جوناثان ديفيد التسجيل لليل بعد مرور 32 دقيقة رافعا رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم وفي المركز الثالث لترتيب الهدافين، لكن السويدي ينس كاجوست ادرك التعادل لرينس قبل نهاية المباراة ب11 دقيقة.

في المقابل، حافظ رينس الحادي عشر على سجله خاليا من الهزائم في آخر تسع مباريات منذ ان استلم تدريبه ويل ستيل.

وفي مباراة ثانية، فشل ستراسبورغ في الخروج من دائرة الهبوط بسقوطه امام ضيفه تروا 2-3.

وكان بامكان ستراسبورغ الصعود الى المركز السابع عشر لو حقق الفوز لكنه بقي تاسعا عشر برصيد 11 نقطة.

واستعاد رين المركز الرابع من موناكو بفارق نقطة واحدة بفوزه المتأخر على نيس 2-1.

افتتح مارتن تيرييه التسجيل لرين بعد مرور 5 دقائق فقط رافعا رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم، لكن الانكليزي روس باركلي رد بهدف التعادل لنيس (21).

وانتظر رين حتى الدقيقة قبل الاخيرة من نهاية الوقت ليسجل له بنجامان بوريغو هدف الفوز.

وتعرض رين لضربة قوية بعد اصابة خطيرة لتيرييه في الركبة قد تبعده طويلا عن الملاعب.

وكان باريس سان جرمان المتصدر مني بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه امام وصيفه لنس 1-3 الاحد ليقلص الاخير الفارق عنه الى 4 نقاط.