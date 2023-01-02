الدوري الإنكليزي: ليفربول يسقط امام برنتفورد

أوقف برنتفورد سلسلة من اربعة انتصارات تواليا لليفربول بالفوز عليه 3-1 الاثنين في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم ليعقد أموره في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري الابطال.

وفوت ليفربول فرصة الارتقاء الى المركز الخامس موقتا، فبقي رصيده 28 نقطة في المركز السادس، في حين صعد برنتفورد من العاشر الى السابع برصيد 26 نقطة.

والفوز هو الاول لبرنتفورد على ارضه على ليفربول منذ عام 1938 علما بأنه لم يكن ضمن اندية النخبة لعقود عدة.

وعلى الرغم من البداية الجيدة في المباراة لليفربول الذي اضاع له مهاجمه الاوروغوياني داروين نونييس فرصة جيدة بعد مرور 8 دقائق، فانه دفع ثمن الاخطاء الدفاعية الكثيرة التي ارتكبها واستغلها برنتفورد بأفضل طريقة ممكنة على الرغم من خوض المباراة في غياب هدافه ايفان توني.

وافتتح برنتفورد التسجيل بالنيران الصديقة عندما حول المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه الكرة خطأ في مرماه من ركلة ركنية (19).

وسجل الكونغولي يوان ويسا هدفا ثانيا لبرنتفورد لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (39)، لكن اللاعب ذاته نجح في ذلك بعد 3 دقائق فقط عندما ارتقى لكرة عرضية برأسه وسددها قوية لتجتاز خط المرمى رغم تدخل الحارس البرازيلي اليسون.

واجرى مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب ثلاثة تبديلات في مطلع الشوط احدهما اضطراريا على الارجح لقطب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك الذي شوهد يضع ضمادة على فخذه وحل محله الكاميروني جويل ماتيب، بالاضافة الى اشراك الظهير الايسر الاسكتلندي اندي روبرتسون ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا بدلا من اليوناني كوستاس تسيميكاس وهارفي ايليوت.

ظهر ليفربول بوجه مختلف في الشوط الثاني وهاجم بلا هوادة وسجل نونييس هدف تقليص الفارق بعد ان انفرد بالحارس وسدد الكرة داخل الشباك لكن هدفه الغي بداعي التسلل (48).

لكن أليكس أوكسلايد تشامبيرلاين نجح في ذلك بكرة رأسية من مسافة قصيرة بعدها بدقيقتين.

ودانت السيطرة لليفربول في الوقت الذي كان فيه برنتفورد يشتت الكرات من دون طائل.

لكن مهاجمي ليفربول لم يجدوا طريقهم الى مرمى برنتفورد على الرغم من المحاولات المتكررة قبل ان يسدد اصحاب الارض الضربة القاضية من هجمة مرتدة سريعة نجح فيها الكاميروني براين مبويمو في استغلال خطأ لكوناتي اثر كر امامية من كين لويس بوتر ليسدد الكرة بيسراه داخل الشباك (84) مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ويستطيع مانشستر يونايتد استغلال سقوط ليفربول من خلال الفوز على ضيفه بورنموث الثلاثاء والابتعاد بالتالي بفارق 7 معززا رصيده في المركز الرابع.

كما تبرز مباراة ارسنال المتصدر مع نيوكاسل الثالث ومفاجأة الموسم، في حين يلتقي مانشستر سيتي الوصيف بفارق 7 نقاط مع ضيفه تشلسي الجريح الخميس.