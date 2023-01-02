الاتحاد الأوروبي: صرف حزمة مالية بقيمة 19.2 مليار دولار لأوكرانيا “قريبا”

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه يعتزم البدء في صرف حزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو (2ر19 مليار دولار) إلى أوكرانيا “قريبا”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة على حسابها الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “في المكالمة الأولى بالعام الجديد مع الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي نقلت دعمي الصادق وأطيب تمنياتي للشعب الأوكراني بحلول عام 2023”.

ونقلت الرسالة عن فون دير لاين القول خلال المكالمة “إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبكم طالما تطلب الأمر ذلك”.

وتابعت “نحن ندعمكم خلال هذا الشتاء بالمولدات والمصابيح الكهربائية والملاجئ والحافلات المدرسية.. وسنواصل مساعدتنا المالية القوية وسنبدأ قريبا في صرف حزمة الدعم البالغة 18 مليار يورو (2ر19 مليار دولار) على شرائح شهرية”.